宇宙新興企業スペースワン（東京）は２７日、小型ロケット「カイロス」３号機（全長１８メートル）を和歌山県串本町の同社発射場から３月１日に打ち上げると発表した。３号機は民間企業などの小型人工衛星５基を載せて２月２５日に打ち上げられる予定だったが、天候を理由に延期されていた。衛星を予定の軌道に投入できれば、民間企業単独で開発したロケットとして国内初となる。