国会では、新年度予算案についての基本的質疑が衆議院予算委員会で始まり、高市首相が本格論戦に臨んでいます。国会記者会館から福田真子記者が中継です。きのう消費減税に関する「国民会議」をキックオフさせた高市総理に対し、参加を見送った野党側が会議の方向性があいまいだと問いただしました。中道・小川代表：きのう参加を見合わせたことは、心苦しく思っております。ただ、会議の性格、改革の方向性、責任の所在、これが曖