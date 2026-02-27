【「ヤングアニマル」5号】 2月27日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 白泉社は、「ヤングアニマル」5号を2月27日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアは、同誌初登場となる大人気美容系YouTuberのこばしり。さん。特別付録には「『こばしり。』両面クリアファイル」が付いてくる。また、巻末グラビアには穂波あみさんが登場する。 マンガの巻頭カラー