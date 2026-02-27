旬を迎えたワカメの収穫が県内各地で始まっています。この時期ならではの柔らかい食感を楽しむことができるということです。由利本荘市の道川漁港で27日、ワカメの収穫が始まりました。暖かい日が増え、海水温が上昇するとともに、ワカメもグングン成長し、長さは2メートル以上に。27日は約2トンの収穫を見込んでいます。湾の内側で養殖されているため波の影響を受けにくく、毎年安定した量が収穫できる道川漁港のワカメ。こ