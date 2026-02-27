26日午後、大仙市太田町の十字路で軽トラックと軽乗用車が出合い頭に衝突する事故があり、軽トラックを運転していた82歳の男性が意識不明の重体となっています。事故があったのは、大仙市太田町川口の市道と市道が交わる十字路です。大仙警察署の調べによりますと、26日午後3時すぎ、大仙市の中心部方向から東に向かっていた軽トラックが、美郷町方向から北上してきた軽乗用車と出会い頭に衝突しました。この事故で、軽トラックを