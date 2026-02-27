リアルピース2nd写真集『Piece by Piece』（宝島社／2026年2月12日刊）がオリコン週間BOOKランキングジャンル別「写真集」で1位を獲得した（※2026/2/23付 オリコン週間BOOKランキング ジャンル別「写真集」）。 【写真】『Piece by Piece』収録カット リアルピースは、YouTube登録者数136万人、TikTokフォロワー数240万人以上という新進気鋭のYouTuberアイドル。かずぅ、こーた、かちょー、