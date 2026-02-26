劇場アニメ『ルックバック』制作時に押山監督自らが描きおろした絵をまとめた「下描き集」が「劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情」にて販売される。 【写真】「ルックバック」ステッカー（全11種）も新登場 麻布台ヒルズ ギャラリー（麻布台ヒルズガーデンプラザA MB階）では、2026年1月16日（金）～3月29日（日）まで、「劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情」