アガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』改訳新版（早川書房）が2026年3月2日（月）に発売される。 【写真】『アクロイド殺し』『スリーピング・マーダー』にも注目 2026年1月12日、アガサ・クリスティーは没後50年を迎えた。幾度も映像化・舞台化され、世界中で1億部以上を発行している代表作『そして誰もいなくなった』をはじめ、生涯でおよそ100作を遺した「ミステリの女王」。ク