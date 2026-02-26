「忘れられない一瞬」をコンセプトにしたインタビュー＆ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』（徳間書店）が2月28日に刊行される。 【写真】江籠裕奈、由良ゆら、船井美玖なども登場 『ENTAME 0.36sec. vol.01』の表紙・巻頭を飾るのは乃木坂46・中西アルノ。4月9日から放送開始のテレビ東京系連続ドラマ『惡の華』への出演が発表された。 今回の撮影の舞台となったのは、重要文化財・萩原家住宅。磨き込