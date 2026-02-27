２７日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）したことが支援材料となった。 米長期金利は４．００％に低下した。核開発問題を巡る米国とイランの協議に注目が向かうようになり、中東情勢の緊迫化リスクを意識した債券買いが入った。日本の総務省が２７日に発表した２月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比１．８％上昇となり、政策要因で伸び