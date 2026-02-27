ＧＥＮＤＡは３日続伸。２６日取引終了後、マレーシアでカラオケ施設運営事業を行うＯｔｔｏｔｒｅｅＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔの発行済み株式の１００％を取得し、子会社化すると発表した。同企業が運営するカラオケ施設は現地の都市部の人気モールや主要な商業施設に店舗を構えており、気軽に最高品質のカラオケ体験ができる場所として最大手の一角の地位を築いているという。 このほか、映画配給の子会社