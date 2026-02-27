「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１１時現在で、リョーサン菱洋ホールディングスが「売り予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場でリョー菱ＨＤは４日続伸。同社は半導体商社大手。今月発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）決算は、営業利益が前年同期比１６．８％増の６７億１３００万円と好調だった。ＡＩ関連を中心とした幅広い