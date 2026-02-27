台湾のベストセラーを歌手・一青窈が翻訳した絵本『さようならの練習』（ポプラ社）の刊行記念イベントが、2月23日、誠品生活日本橋 イベントスペース「FORUM」で開催された。イベントには作者の林小杯、翻訳を手がけた一青窈が登壇し、制作・翻訳にまつわるトークのほか、日本語・中国語での読み聞かせやサイン会も行われた。 参考：りんごの中から可愛いねこが登場芸人・たなかひかる最新絵本『ねこいる