2月27日（現地時間26日、日付は以下同）。カイル・アンダーソンが、メンフィス・グリズリーズとの契約のバイアウトに合意し、ウェイバー期間終了後、ミネソタ・ティンバーウルブズとサインすることになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 32歳のアンダーソンは、NBAキャリア12年目をプレーする203センチ104キロのフォワード。今シーズンはユタ・ジャズで開