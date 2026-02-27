マツモト＝物色人気にカイ気配。学校向け卒業アルバムの制作大手で、全国的に豊富な実績を誇る。ただ、卒業アルバムの需要は数量ベースで漸減傾向にあり業績は低迷が続いている。そのため、新たな領域の開拓も模索している。そうしたなか、２６日取引終了後にコンテンツ事業の企画・運営やデジタル証券事業を手掛けるクエストリー（東京都目黒区）と、次世代ＤＡＴ（デジタル・アセット・トレジャリー）事業構