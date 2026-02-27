3月6日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『にんにくこぞうとねこのくに』あわてんぼうな、にんにくこぞう。パンこうじょうへ、おつかいに、いこうとしていたら……ねこのくにに、やってきちゃった！？やまねこだいおうに、ねこのくにを、あんないしてもらう、にんにくこぞう。でも、そこへ、ばいきんまんと、ドキンちゃんが、やってきて、たいへんなことに！ほかに…『ロールパンナとアンモナイトくん』あるよる、ロー