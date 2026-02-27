27日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比225.30円（-0.38％）安の5万8528.09円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1319、値下がりは244、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は355.65円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が173.48円、ＳＢＧ が113.11円、フジクラ が47.46円、ディスコ が30.28円と並んだ。 プラス寄与度トップはフ