27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1005、値下がり銘柄数403と、値上がりが優勢だった。 個別では栗林商船がストップ高。テクミラホールディングス、Ａｂａｌａｎｃｅは一時ストップ高と値を飛ばした。ファーストコーポレーション、ＪＥＳＣＯホールディングス、藤田エンジニアリング、第一建設工業、錢高組など120銘柄は昨年来高値を更新。マツモト、ＴＢグルー