27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比27.6％減の2048億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.9％減の1491億円だった。 個別ではＮＥＸＴ建設・資材 、ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸＥＴＦ 、ＮＥＸＴ運輸・物流 、グローバルＸロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ