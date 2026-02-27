27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数403、値下がり銘柄数156と、値上がりが優勢だった。 個別ではＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓが一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス、ＭＵＳＣＡＴＧＲＯＵＰ、日本ファルコム、サスメド、ＱＰＳホールディングスなど10銘柄は昨年来高値を更新。Ｗｅｌｂｙ、ジェリービーンズグループ、セレンディップ・ホ