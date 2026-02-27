リンクをコピーする

27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 95686 -34.4 57660 ２. 日経Ｄインバ 14241 7.34203 ３. 野村日経平均9707 -52.8 60850 ４. 日経ベア２863417.7 103.5