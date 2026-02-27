卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は26日、女子ダブルス準決勝が行われ、張本美和（木下グループ）／早田ひな（日本生命）組が蒯曼／陳熠（中国）組と対戦。ゲームカウント3－1で勝利し、決勝進出を決めた。WTTシリーズでは初結成となった日本のエースペアの快進撃に、中国メディアも賛辞を送っている。 ■日本女子のトップ2が好連携 全日本選手権で3年連続シングルス決勝