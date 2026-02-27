俳優の木村拓哉が、26日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。好きなファッションについて語った。【集合ショット】わきあいあい！舞台上でも笑顔あふれる木村拓哉＆綱啓永らアンミカから、ファッションで大事にしていることを聞かれた木村。「単純に興味あるかないか。ワクワクできるか。そこも一緒なんですけど」と答えた。続けて「24色で、12色で、っていう格好はできないかもし