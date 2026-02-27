ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで解説を務めた高橋成美が、27日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。かつて組んでいた木原龍一とのペア時代を振り返った。【写真】かわいすぎる！会見で記者の歓声に爆笑の三浦璃来＆木原龍一番組で、視聴者から「投げ飛ばされて怖くない？」という質問を受けた高橋。スタジオでは“りくりゅう”の三浦璃来が木原に投げられて飛んでいるバーチャル映