【WWE】SMACK DOWN（2月20日・日本時間21日／フロリダ・サンライズ）【映像】美人秘書、“120キロ超”モンスターを担ぎ「掟破りの技」格下扱いの女子レスラーが大本命の2人相手に大番狂わせを演じ、大舞台の出場権を獲得。「女子レスラーが投げるのは無理」と言われている”120キロ”モンスター女子を担ぎ上げ、リングに叩きつける驚きのシーンに会場からどよめきが起きた。WWE「SmackDown」