北京市内に掲げられた中国国旗＝1月（共同）【ニューヨーク共同】米オープンAIは25日、中国当局の関係者が昨年10月、対話型人工知能（AI）「チャットGPT」に高市早苗首相の信用をおとしめる工作計画への助言を求めていたとの報告書を発表した。チャットGPTは助言を拒否し、関係者のアカウントは停止されたという。報告書によると、関係者は昨年10月中旬、中国内モンゴル自治区の人権問題を批判した高市氏を標的とした工作計画