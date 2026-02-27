北海道室蘭市の青山剛市長は２６日、厳しい経営が続く市立室蘭総合病院について２０２７年度をめどに閉院する方針を表明した。同年度で病院事業会計を閉め、市立病院にある高度急性期・急性期医療は同市内の製鉄記念室蘭病院への統合を目指す。青山市長は、同日開会した定例市議会の市政方針説明で市立病院について、「（経営状況は）市が数年後には財政再生団体に転落する危機的な水準にある」と、市の財政を悪化させている状