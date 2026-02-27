バンプレストブランドから、『#映画クレヨンしんちゃん #ヘンダーランドの大冒険』に登場するクセ強キャラ、オカマ魔女の「マカオ」と「ジョマ」のソフビが登場。なんと、身長約22cmのビッグサイズです!『#映画クレヨンしんちゃん #ヘンダーランドの大冒険』から、マカオとジョマの「おおきなSOFVIMATES」が登場。. ♢並べて飾りましょ♡. 2月26日(木)よりクレーンゲーム景品で順次登場 (@BANPRE_PZより引用)マカオとジ