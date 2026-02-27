俳優の山田裕貴が２７日、都内でＴＢＳ×Ｕ―ＮＥＸＴ×ＴＨＥＳＥＶＥＮ３社がタッグを組んだドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」（３月２６、２７日２夜連続放送）の制作発表イベントに出席した。主人公・土方歳三を演じる山田は、ランウェーに登場すると同時に絶叫。ファンに笑顔を振りまき「『裕貴、何かカマせよ』と言われたのでめちゃめちゃ大声で出てやろうと思った。皆さんの歓声がすごくて『ありがてえ』と思いました