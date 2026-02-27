26日にTBS系「ひるおび」に出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。木原の元パートナー・高橋成美さんは26日、TBS系「ひるおび」に出演。安藤美姫さんからの言葉に涙を流す一幕があった。日本フィギュア初となるペアの五輪表彰台。歴史を変えた“りくりゅう”の歩みには、欠くことのできない人物がいる。それはペア中継の解説で大人気と