英フォークロックバンドのマムフォード＆サンズの楽曲「アリーキャット」が、刑務所での経験からインスパイアされたものであることをメンバーのマーカス・マムフォードが明かした。コロナ禍の刑務所でボランティア活動をしていたというマーカスは、バンドの最新アルバム「プライズファイター」に収録されたその曲の執筆を、服役囚たちが助けてくれたと説明している。 【写真】