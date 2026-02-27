高市政権が26日、2年間限定の飲食料品の消費税率ゼロや「給付付き税額控除」について超党派で議論する「社会保障国民会議」の初会合を官邸で開いた。高市首相は「与野党の垣根を越え、思い切ってやろう」と発言。物価動向や感染症拡大といった事態に合わせ、消費税率を柔軟に変更できないかと提起もした。【もっと読む】高市首相の大誤算！「私の悲願」と豪語の消費税減税に世論「反対」多数の謎解き今回、高市首相は「給付付