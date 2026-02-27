西武からポスティングシステムで移籍したアストロズ・今井達也（27）が日本時間27日、メッツとのオープン戦に初登板。1回を1安打無失点だった。【もっと読む】大谷翔平が名古屋に上陸！ 愛知県警大動員の“超厳戒態勢”でWBC狂騒曲が始まった今井は先頭セミエンの打球速度約159キロの強烈な当たりが右すねを直撃。いきなりアクシデントに見舞われたが、3番ビシェットを三ゴロ併殺に仕留めるなど、後続を断って、予定の1イニン