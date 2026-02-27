国際サッカー連盟（FIFA）のワールドカップ（W杯）ファンフェスティバルが米国で逆風を受けている。ニュージャージー・シアトル・マイアミなど米国のW杯開催地で行事が遅延、縮小されている。FIFAファンフェスティバルとは公共場所で大型スクリーンを通じてファンが共に応援しながら観戦を楽しむ行事。2002年の韓国の大規模な街頭応援をヒントに2006ドイツW杯からFIFAの公式行事としての地位を確立した。APによると、ニューヨーク