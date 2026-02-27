〈「10億出すから売ってくださいって」地上げで“再生不能の町”と呼ばれた新宿・富久町…住民が明かす当時の記憶「地上げ屋なんてね、デタラメなんです」〉から続く新宿駅から徒歩15分ほど、新宿区富久町・西富久地区はかつて狭小物件が立ち並び、地域コミュニティがあり人情あふれる町だった。しかしバブル期に地上げ屋たちが押し寄せて住民たちは翻弄された。バブル崩壊後、一帯は虫食い地となり放置され、「再生不能」とまで