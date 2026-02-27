女子テニスのメリダ・オープンは26日、メキシコのメリダで行われ、ダブルス準々決勝で二宮真琴（エディオン）ルトゥジャ・ボセイ（インド）組はクリスティナ・ブクサ（スペイン）蒋欣ウ（中国）組に2―6、3―6で敗れた。