群馬・富岡市で、30年に一度と言われる記録的な雨不足が深刻化している。市は渇水対策本部を設置し、市内17の公園で水道の利用を休止。地元の温泉施設では節水のため人気の露天風呂を終日休業とするなど、市民生活や経済活動に影響が広がっている。17公園36カ所の水道を停止30年に一度と言われる記録的な雨不足だ。群馬・富岡市で、異変が起きている。取材班：外水道利用休止の張り紙が貼ってあります。実際に蛇口をひねってみます