◎全国の天気西日本と沖縄は広く雨が降るでしょう。近畿は夕方から雨が降り出しそうです。東海や北陸は雲が多く、夜遅くから雨の降る所がある見込みです。北日本も雲が広がりやすく、夜には北海道で雨や湿った雪が降り出しそうです。関東は晴れ間がありますが、午後は次第に雲が増えるでしょう。◎予想最高気温鳥取や大阪は前日より5℃も高く、大阪は19℃と4月中旬並みでしょう。東京も前日より4℃高い16℃で寒さが緩みそうです。