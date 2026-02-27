トライアルと西友の強みを融合した都市型店舗「トライアル西友」の1号店「花小金井店」が、オープン2か月（12〜1月）で売上が前年同期比約42％増と好スタートを切った。客数も約36％増と伸長。新フォーマットを開発したSTリテールの出口直樹社長は「生鮮・総菜など食分野の拡充が奏功。2階で酒類やアパレルを強化した効果も出ている」と手応えを語った。2月27日、神奈川県川崎市に2号店となる「トライアル西友武蔵新城店」がオ