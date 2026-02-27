犬が電柱の匂いを嗅ぐ心理2つ 1.他の犬のことが知りたい！ 犬にとって匂いは大切な情報です。 犬がお尻の匂いを嗅ぎ合ってあいさつをすることは広く知られていると思います。肛門付近から発せられる分泌物の匂いに、その犬の情報が含まれているため、それを嗅ぎ合うことでお互いのことを知ろうとしているのです。 そして、直接体の匂いを嗅げなくても、排泄物の匂いを嗅ぐことでも情報を読み取ることができます。 電柱のよ