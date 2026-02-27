ウインナー市場の深耕へ、日米のトップメーカーが手を組んだ。全米No.1ソーセージブランド「ジョンソンヴィル」を日本向けに展開するプリマハムでは、既存のフランクフルトタイプに加えて、日本の食卓でなじみ深いあらびきウインナーを発売する。同社の千葉尚登社長は米ジョンソンヴィル（JV）社のボブ・フィッツジェラルド社長とともに、2月24日の新商品発表会に登壇。「（ソーセージの中で）日本でいちばん売れているウ