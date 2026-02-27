和歌山県で打ち上げが予定されている民間ロケット「カイロス」の３号機。２月中の打ち上げが見送りとなっていましたが、３月１日（日）に打ち上げられることが決まりました。ベンチャー企業「スペースワン」（東京都港区）が開発したカイロスロケット３号機は、２月２５日（水）の打ち上げが予定されていましたが、天候判断にかかる総合的な分析の結果、延期されていました。スペースワンは２７日（金）午前、同ロケットを「３月１