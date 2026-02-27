秋によく使われる言葉に「一雨一度」というのがあります。これは秋から冬にかけて、雨が降る度に少しずつ寒くなっていくという季節の歩みを表す言葉です。一方で、春に使われるのが「一雨ごとに暖かくなる」という表現です。これは「一雨一度」とは逆で、雨が降る度に少しずつ暖かくなっていくということ。いずれも、雨には季節を進める力があるわけですが、季節によって効果は真逆に働くわけです。今年もまもなく3月。「一雨ごと