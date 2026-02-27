第一屋製パンは、ポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」デザインのポケモンパンを3月1日と5月1日にそれぞれ2品、計4品を発売する。一昨年6月および8月、昨年12月に発売した「ポケピース」デザインのポケモンパンは発売時に、好評を得たことを受け、今年も装いを新たに3月1日と5月1日に新商品を発売する。同商品にはキラキラ仕様の「ポケピース特製シール」がパンと一緒に1枚封入されている。シールのデザインは、