愛知県犬山市の野外博物館「博物館明治村」と、アニメ『鬼滅の刃』がコラボ。2026年3月7日〜5月31日の期間にイベント「鬼滅の刃×博物館 明治村 明治村特別任務録」を開催する。【画像】鬼滅の刃×明治村コラボ特典、フード明治・大正時代に建てられた60以上の建造物を移築および保存している明治村で、大正時代が舞台の同作の世界観を体感できる。期間中、明治村内に登場するのは、アニメーション制作スタジオ「ufotable」が描き