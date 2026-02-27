グンゼは、「肌がよろこぶスキンウェア」をコンセプトに掲げるレディスブランド「KIREILABO（キレイラボ）」から、縫い目のない「完全無縫製」の肌側オーガニックコットン100％インナーを発売した。今年デビュー15周年を迎える「KIREILABO（キレイラボ）」は、長年肌への優しさを研究し、新たな製法で肌にあたる部分がオーガニックコットン100％で、外側には伸縮性のある素材を使用した生地を開発。通常の綿100％インナーにはない