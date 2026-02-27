フジパンは、「デリパン たまご」「デリパン ツナ」を3月1日から発売する。現代のライフスタイルの多様化に伴い、おいしさと手軽さを両立させたいというニーズが高まっている。タイパの要望に応えるべく、デリカテッセンをイメージした食卓惣菜パン「デリパン」を開発した。ふんわりとしたロールパンに、具材を詰め込んだ同商品は、朝食やランチはもちろん、手軽に食事の主役として活躍できる一品となっている。左から：「デリパン