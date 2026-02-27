「大粒ラムネ SUPER＜ピーチ味＞」森永製菓は、ひと粒が通常のラムネの約1.5倍（同社体積比）のサイズで食べ応えのある「大粒ラムネ」シリーズから、ラフマ葉抽出物を配合した機能性表示食品「大粒ラムネ SUPER＜ピーチ味＞」を3月3日に発売する。ラフマ葉抽出物に含まれる機能性関与成分のラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリンは、精神的ストレス（日常生活における一時的な）をやわらげ、睡眠の質（眠りの深さ・