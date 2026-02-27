俳優・山田裕貴が主演を務め、人気コミックを実写化する、TBS×U-NEXT×THE SEVENグローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系で3月26日・27日2夜連続放送／U-NEXT独占配信）の制作発表イベントが27日、都内で行われた。【貴重写真】山田裕貴×松本潤×綾野剛のオフショ公開！同作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきなが