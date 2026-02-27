女子テニスのATXオープンは26日、米テキサス州オースティンで行われ、ダブルス準々決勝で青山修子（安藤証券）柴原瑛菜（橋本総業）組は鮎川真奈（ロイヤルSCク）森崎可南子（橋本総業）組に6―3、6―3で勝って4強入りした。（共同）